WandaVision saison 1 : un caméo aussi fou que dans The Mandalorian serait au programme

WandaVision de Disney+ fait partie de vos séries préférées de ce début d'année 2021 ? Sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec elle. A l'occasion d'une interview accordée à TVLine, Elizabeth Olsen - l'interprète de Wanda, a en effet confessé que l'un des prochains épisodes mettra tout le monde sur les fesses.

Un énorme caméo à venir ?

Tandis que le public se remet tout juste du caméo exceptionnel mis en scène dans la saison 2 de The Mandalorian, la comédienne a été interrogée sur la possibilité d'un tel événement dans la série Marvel qui n'aurait pas encore filtré dans la presse et sur les réseaux sociaux. Sa réponse ? "Oui. Et j'ai vraiment très hâte que le public découvre ce qui arrive".

Et forcément, si on le compare à la puissance émotionnelle du fameux caméo dans la série Star Wars, il n'existe que trois candidats crédibles pour surprendre et choquer les fans à un niveau similaire : Quicksilver (son frère incarné par Aaron Taylor-Johnson dans le MCU, VOIRE MÊME la version incarnée par Evan Peters sur X-Men), Magneto (le personnage de X-Men qui n'est autre que son père dans les comics, même si l'histoire a été réécrite dans le MCU) et Tony Stark (qui est malgré-lui lié à l'origin story de Wanda).

"Il y a encore tellement de surprises en stock"

Trois noms qui ont tout pour nous exciter, d'autant plus quand on connait leur sort au cinéma, et nous promettre de jolies choses à l'écran. Et ce n'est pas Jac Schaeffer (le créateur de la série) qui nous laissera espérer autre chose. Egalement auprès de TVLine, ce dernier a notamment confié, "Il y a encore tellement de surprises en stock. J'encourage les fans à bien se préparer, parce qu'il y a beaucoup de choses à venir !"

Et quand on sait qu'il ne reste déjà plus que 5 épisodes inédits à découvrir, la surprise devrait arriver plus vite qu'on ne le pense.