WandaVision saison 1 : Quicksilver et Magneto bientôt dans la série ?

La saison 1 de WandaVision est actuellement diffusée de façon hebdomadaire sur Disney+. Une programmation qui permet aux fans de savourer les épisodes et d'imaginer des théories concernant la suite. Et à ce sujet, Kevin Feige s'est confié sur la possibilité de voir Quicksilver et Magneto apparaître prochainement à l'écran. Attention spoilers.

Dans Avengers Endgame, Vision mourrait sous la puissance de Thanos. Pourtant, à la surprise générale, le personnage de Paul Bettany est bel et bien de retour sur nos écrans dans la série WandaVision, actuellement diffusée sur Disney+. Et si la présence du super-héros peut s'expliquer par ce qu'est en train de vivre l'héroïne incarnée par Elizabeth Olsen, elle laisse dans le même temps espérer d'autres caméos très spéciaux d'ici les prochains épisodes, à commencer par celui de son frère. Deux héros emblématiques du MCU et X-Men au casting ? Alors, peut-on également s'attendre à retrouver Pietro aka Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson), lui aussi tué par le passé lors de son affrontement avec Ultron, ce qui avait traumatisé Wanda à l'époque ? C'est la question à laquelle Kevin Feige (le boss du MCU) a répondu à Rotten Tomatoes. "Il s'agit surtout d'une série centrée autour de la relation de Wanda avec Vision, de la dynamique et l'évolution de ce couple, comment cela grandit, évolue, se développe" a-t-il ainsi révélé, avant néanmoins de confesser, "Mais Wanda a de toute façon d'autres membres de sa famille dans les comics". De quoi comprendre que les prochains épisodes de WandaVision pourraient donc permettre à d'autres personnages emblématiques (pas forcément Quicksilver) d'apparaître ? Oui. Il l'a révélé, "Il y a d'autres personnages qui seront dans de prochains épisodes de la série". Malheureusement, vous vous en doutez, il l'a immédiatement précisé, "Qui sont-ils, que sont-ils, ce n'est pas le moment d'en parler". Et forcément, les fans de comics le savent, si le MCU a réécrit les origines de Wanda et Pietro il y a quelques années, la faute à des problèmes de droits qui n'existent plus aujourd'hui, le papa de ces deux héros n'est pas n'importe qui dans le monde de Marvel. Au contraire, il s'agit tout simplement... de Magneto. Alors attention, il est bien évidemment trop tôt pour dire que Michael Fassbender ou même Ian McKellen vont faire un petit tour dans la série afin de nous offrir des retrouvailles familiales, mais l'espoir est désormais permis !