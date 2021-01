Captain America : : le remplaçant de Chris Evans connu dans la série Faucon et le Soldat de l'hiver ?

Tandis que WandaVision est actuellement diffusée sur Disney+, Faucon et le Soldat de l'Hiver - la deuxième série Marvel de la plateforme, débutera le 19 mars prochain. Et si vous n'arrivez pas encore à vous motiver à suivre les nouvelles aventures de Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastien Stan), on a un argument qui devrait vous convaincre : cette série sera l'occasion d'officialiser l'arrivée (ou non) d'un nouveau Captain America au sein du MCU.

Le nouveau Captain bientôt connu ?

Il y a quelques jours, Anthony Mackie était l'invité du The Rich Eisen Show afin de se confier sur Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et au détour de nombreuses questions centrées sur ce projet Disney+, le comédien n'a ainsi pu s'empêcher de lâcher une grosse info concernant l'avenir de l'univers Marvel. Là où Endgame ouvrait la porte à Sam pour succéder à Steve Rogers, Anthony Mackie a malicieusement semé le doute dans nos esprits en confiant que son personnage n'était en réalité pas le favori, "A la fin de Endgame, Sam n'accepte pas le bouclier. Si vous vous souvenez bien, il dit à Steve, 'Ca n'a pas de sens, ce bouclier est le tien".

A en croire l'acteur, cette nouvelle série aurait au contraire pour réel objectif de préparer le terrain à l'intronisation d'un autre possible futur chanceux, "Cette série équivaut à un long trajet qui nous permet de découvrir qui sera Captain America, entre quelles mains ce bouclier va atterrir et si Captain America, cette fameuse identité, va réellement revenir et être portée par une autre personne". De quoi forcément nous intriguer.

A l'heure actuelle, au regard du casting annoncé pour Faucon et le Soldat de l'Hiver et si l'on se fie à la dernière phrase de l'acteur, il n'existe que deux solutions possibles dans le cas où Sam n'accepterait pas de reprendre le flambeau : soit c'est Bucky qui succédera à son pote, soit... personne ne remplacera Steve Rogers. A l'image d'Iron Man, il pourrait en effet être décidé officiellement de tourner la page du personnage. Une théorie qui irait à l'encontre d'une récente rumeur, mais qui serait bénéfique pour l'avancée du MCU.