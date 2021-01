Captain America de retour avec Chris Evans ? Pourquoi ça serait une mauvaise idée

Pourquoi cela serait une mauvaise idée ?

Ca ruinerait Endgame et la suite

Premièrement, faire revenir Steve Rogers/Captain America aussi rapidement après les événements de Avengers - Endgame aurait pour finalité de minimiser l'impact des conséquences de ce film qui ne serait donc plus qu'anecdotique dans l'histoire du MCU. Voir le personnage profiter d'un voyage dans le temps pour prendre sa retraite après tous les bons services rendus à la Terre (et suite au sacrifice de Tony Stark) était un moment marquant et qui faisait sens dans cette intrigue. C'était la force de Endgame que de réussir à conclure un chapitre du MCU long d'une décennie en bouclant les intrigues de certains héros et en ouvrant la porte à de nouvelles choses pour d'autres. Or, un retour de Captain America maintenant reviendrait à dire que tout ça n'avait finalement pas d'importance et annulerait d'office le poids des événements chocs des prochains films. Comment s'émouvoir des futures décisions des héros quand on sait à l'avance que tout peut être réécrit n'importe quand ?

Un manque de courage

Deuxièmement, voir Chris Evans reprendre le rôle de Captain America nous laisserait penser que Marvel est uniquement capable de teaser des choses pour le buzz mais ne les assume jamais ensuite. On s'en souvient, au moment de prendre sa retraite, Steve Rogers demandait à Sam Wilson (Anthony Mackie) de prendre sa relève. Et à une époque où les mouvements Black Lives Matter sont plus importants que jamais, voir le studio enlever la possibilité d'un premier Captain America noir enverrait un très mauvais signal. Déjà que l'on attend toujours un film 100% super-héroïnes, il est temps que Marvel soit à la hauteur de ses promesses.

D'autres héros déjà là

Enfin, troisièmement, si on comprend l'idée d'utiliser un héros aussi connu et important pour faire la transition avec la nouvelle phase du MCU qui mettra en scène de nombreux nouveaux personnages, Marvel n'est pas obligé d'utiliser Captain America pour ça. On le sait, Thor, Hulk, Nick Fury ou même Captain Marvel sont toujours présents et pourraient très bien faire le job. Inutile de retourner vers le passé en sortant un personnage de sa retraite pour effectuer un tel travail. D'autant plus que Steve Rogers n'est clairement pas le héros le plus chaleureux, ce qui pourrait coincer avec la crédibilité des présentations des futurs personnages.

Alors attention, on ne dit pas que l'on ne veut pas revoir Chris Evans reprendre un jour son rôle de Captain America. Néanmoins, il est beaucoup trop tôt pour ça aujourd'hui. On digère encore les événements de Endgame et Marvel n'a même pas encore lancé sa nouvelle phase. En voulant aller trop vite, le studio risquerait surtout de nous faire comprendre que quoi qu'il se passe à l'écran, tout ça n'a pas d'importance. Et ce n'est pas la meilleure façon de nous faire adhérer à la suite du projet...