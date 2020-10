Marvel : bientôt un film Avengers centré sur les super-héroïnes ? "Une question de temps"

Un Avengers 100% féminin à venir

Avengers Endgame n'a pas seulement été marqué par les sacrifices de Black Widow et Iron Man, ou le vieillissement soudain de Captain America, le film des frères Russo a également mis en scène une séquence mémorable qui mettait en avant toutes les héroïnes du MCU. L'occasion de rappeler que les femmes ont aussi leur place dans cet univers super-héroïque et donner quelques idées aux actrices.

A l'occasion d'un entretien accordé à Yahoo!, Letitia Wright - l'interprète de Shuri, a en effet confié qu'un projet de film 100% féminin était tout simplement la suite logique de cette franchise. "Je ne pense même pas que nous avons à nous battre pour lui donner vie" a-t-elle révélé au sujet de sa production, "Victoria Alonso et Kevin Feige [les boss de Marvel Studios, ndlr] ont très envie de concrétiser ce film. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'y mettent".

Malheureusement, là où le film solo sur Black Widow était censé lui paver le chemin au cinéma, l'épidémie de Covid-19 pourrait finalement interférer dans la stratégie de Marvel et donc la ralentir avec une possible sortie de ce long-métrage sur Disney+...

Un projet nécessaire

Concernant ce film centré sur les héroïnes du MCU, la comédienne n'a encore aucune idée de ce qu'il pourrait raconter, mais elle a déjà quelques envies. Toujours auprès de Yahoo!, celle qui pourrait bientôt devenir la nouvelle Black Panther a déclaré, "Je veux jouer aux côtés de tout le monde. Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong'o (Nakia), Angela Bassett (Ramonda) - notre maman, pourrait être là aussi, Tessa Thompson (Valkyrie) aussi. Tout le monde. Et définitivement, il faudrait avoir Captain Marvel de Brie Larson". En espérant tout de même que le mélange et la réalisation seront nettement plus subtiles que dans Endgame au risque de se faire (encore) tacler de partout...

Qu'importe, Letitia Wright l'a ensuite rappelé, son rôle de Shuri est extrêmement important pour elle. Que ce soit à travers les valeurs ou les messages qu'elle dégage, elle est fière de pouvoir porter à l'écran un tel personnage, "Ca a toujours été l'un de mes rêves de pouvoir jouer quelqu'un qui puisse avoir un tel impact, pas seulement sur les femmes noires, mais sur toutes les femmes dans le monde, et les plus jeunes aussi. (...) J'ai le sentiment de contribuer à quelque chose de positif".

Si après ça Marvel ne comprend pas la nécessité de faire un film autour de ses héroïnes...