She-Hulk : Tatiana Maslany (Orphan Black) dément être la nouvelle super-héroïne de Disney+

Afin de compléter son catalogue et motiver le public à s'abonner, Disney+ capitalise un maximum sur ses licences. Aussi, en plus de fictions issues de l'univers Star Wars, ce sont des séries adaptées du MCU qui sont actuellement en préparation. Et parmi elles, cela a récemment été annoncé, c'est She-Hulk - la cousine de Bruce Banner, qui sera prochainement l'héroïne de son propre projet solo.

Tatiana Maslany ne sera pas une super-héroïne

Malheureusement, si cette série est intrigante sur le papier tant le personnage sait se démarquer de Hulk et apporter des choses différentes, elle devrait se faire sans Tatiana Maslany. L'ex-star de Orphan Black a en effet révélé au Sudbury Star que les rumeurs qui annonçaient récemment son casting pour le rôle principal étaient en réalité totalement fausses.

"Ce n'est absolument pas quelque chose de vrai, c'est une sortie dans la presse qui a pris une ampleur improbable" a-t-elle ainsi déclaré. "J'ai été connectée à ces choses là par le passé et la presse s'en est mêlée, mais non, malheureusement ce n'est pas quelque chose d'actualité".

Puis, la comédienne l'a précisé une nouvelle fois, malgré le dicton "Il n'y a pas de fumée sans feu", ces rumeurs étaient pour le coup simplement le fruit d'un fantasme de la presse et ne s'appuyaient sur absolument rien de crédible, "Je ne sais pas comment ces infos voient le jour. Je n'en sais rien du tout. Vous le savez mieux que moi, j'en ai aucune idée".

Tant pis pour Mark Ruffalo qui était déjà tout heureux d'accueillir l'actrice dans sa famille...