She-Hulk : Tatiana Maslany (Orphan Black) devient la nouvelle super-héroïne de Disney+

Elle nous l'a prouvé dans Orphan Black, Tatiana Maslany peut absolument tout jouer devant la caméra. Un talent impressionnant qui n'est pas passé inaperçu, puisque Disney+, la plateforme de streaming de Disney, vient de lui offrir le rôle principal de sa future nouvelle série super-héroïque : She-Hulk.

Une héroïne très spéciale

Comme son nom l'indique, ce personnage emblématique de Marvel a effectivement un lien avec Hulk, le célèbre membre des Avengers. En réalité, derrière se pseudo se cache Jennifer Walters, une avocate très intelligente qui n'est autre que la cousine de Bruce Banner.

Un jour, alors qu'elle nécessite une transfusion sanguine après une tentative de meurtre à son encontre, elle hérite du sang de son cousin et donc, dans le même temps, de ses pouvoirs. Cependant, à l'inverse de Bruce Banner, Jennifer Walters est en mesure de contrôler sa rage et vit donc parfaitement bien sa nouvelle vie d'avocate-justicière.

Une belle équipe derrière la série

En plus de la présence de Tatiana Maslany, She-Hulk pourra également compter sur les talents de deux créatrices aux CV très prometteurs avec Kat Coiro (It's Always Sunny in Philadelphia) derrière la caméra et à la production, et Jessica Gao (Rick & Morty) en scénariste principale. De quoi s'attendre à un ton léger et décalé à l'écran ? Rendez-vous en 2021/2022 pour le découvrir.

Enfin, il n'est pas précisé si Bruce Banner apparaîtra à l'écran (on ne sait pas encore à quelle période de la vie de Jennifer Walters cette série débutera), mais Mark Ruffalo - son interprète dans le MCU, s'est déjà exprimé sur cette série : "Bienvenue dans la famille, cousine !" Et quand on sait que d'autres membres des Avengers auront le droit à leurs propres séries, la présence d'un tel personnage n'est pas à exclure.