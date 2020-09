Star Wars : une seule saison pour la série sur Obi-Wan Kenobi ? Ewan McGregor se confie

Disney+ est définitivement LA plateforme destinée à tous les fans de Star Wars. En plus de l'ajout au catalogue des films cultes de la saga ou des séries animées emblématiques comme The Clone Wars, le site de streaming a pour ambition d'apporter son propre contenu original adapté de cet univers. Ainsi, après The Mandalorian qui suit les aventures d'un ex-chasseur de prime en compagnie d'un Baby Yoda aux confins de la galaxie, c'est une série prequel à Rogue One et une autre centrée sur Obi-Wan Kenobi (toujours porté par Ewan McGregor) qui sont actuellement en préparation.

Une mini-série pour Obi-Wan ?

A ce sujet, Ewan McGregor a accepté de donner quelques nouvelles de sa propre série qui verra l'action se dérouler entre la fin de l'épisode III et le début de l'épisode IV. "La production débutera au printemps de l'année prochaine" a-t-il révélé, "Je suis vraiment très excité à ce sujet. Ça va, je pense, être vraiment génial".

Et si l'acteur n'a pas souhaité livrer de détails sur l'histoire à venir et les possibles personnages qui feront face à Obi-Wan Kenobi (retour de Ahsoka Tano à ses côtés ? Héroïne qui sera d'ailleurs présente dans la saison 2 de The Mandalorian), Ewan McGregor a néanmoins livré un détail très intrigant. Selon lui, cette série ne serait pas imaginée pour durer dans le temps, "De ce que j'en ai compris, il devrait s'agir d'une série d'une seule saison. Mais on verra, qui sait ?"

Un détail loin d'être anodin puisque, si tel devait être réellement le cas, cela pourrait permettre à la production de se lâcher immédiatement en terme d'idées avec une histoire qui ne s'étirerait pas en longueur. Surtout, le budget pourrait être plus conséquent ce qui, là encore, nous laisse forcément espérer de belles choses à l'écran.