The Mandalorian saison 2 : Mando bientôt du côté obscur auprès de Gideon ? C'est possible

L'univers de Star Wars est rarement tout noir ou tout blanc. On a pu le découvrir à travers les histoires d'Anakin et Luke Skywalker ou encore de Kylo Ren, n'importe qui peut se laisser attirer par le Côté Obscur et même une âme saine peut parfois être aspirée par quelque chose qui la dépasse.

Mando bientôt auprès de Gideon ?

Un concept toujours fascinant à suivre à l'écran, qui devrait être justement mis en scène lors de la saison 2 de The Mandalorian, attendue cet automne sur Disney+. D'après les révélations de Giancarlo Esposito - l'interprète de Gideon (l'homme au sabre laser noir de la saison 1), c'est Mando qui pourrait ainsi faire face à la tentation. "Je vais avoir un face-à-face avec Mando. Ça va être une bataille iconique" a dans un premier temps promis l'acteur.

Puis, alors que Mando, plus jeune, plus agile, semble le mieux armé pour remporter un tel affrontement, Giancarlo Esposito a révélé comment son personnage pourrait réussir à prendre le dessus, "Je vais tenter de le désarmer mentalement. Qui sait ? Peut-être qu'il y a une opportunité de le rallier afin qu'il se batte pour moi".

Un méchant pas si vilain ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le comédien ouvre réellement la porte à une possible collaboration entre Mando et Gideon. Impensable ? Peut-être pas. Il l'a par la suite ajouté, "Vous pouvez penser que je suis un vilain, mais j'essaie d'exploiter de l'énergie et un certain pouvoir afin d'ouvrir un chemin qui pourrait être nécessaire pour tout le monde. Vous aurez l'occasion de le voir un peu plus diplomate mais également manipulateur."

Quel serait le plus gros twist de la série ? Voir Mando passer du côté des méchants ou apprendre que Gideon n'est en fait pas si terrible ? Difficile à dire à l'heure actuelle, mais ça nous promet une saison 2 épique.