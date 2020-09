The Mandalorian saison 2 : une suite totalement différente inspirée... de Game of Thrones

De plus gros enjeux

C'est le 30 octobre prochain que Disney+ débutera (enfin) la diffusion de la saison 2 de The Mandalorian. Un retour très attendu des fans qui devrait satisfaire tout le monde. Jon Favreau - le showrunner, l'a en effet confié à EW, après une saison 1 contemplative qui se contentait de mettre en place les enjeux, la suite de l'histoire passera à un autre niveau.

"La nouvelle saison va introduire une histoire globale bien plus large dans ce monde" a-t-il ainsi promis. "Les intrigues seront moins isolées les unes des autres, même si chacun des épisodes aura sa propre saveur". Jon Favreau l'a ensuite confié, conscient du surplace un peu frustrant des premiers épisodes, l'objectif cette année est de faire grandir cet univers, "Tout devient plus énorme. Les enjeux sont plus grands, et l'histoire personnelle entre l'Enfant et le Mandalorian se développe également d'une façon qui, je pense, devrait plaire aux gens".

Un style à la Game of Thrones

Avec cette envie d'ouverture, cette saison 2 de The Mandalorian verra donc la série dévier (un peu) de son duo habituel afin d'intégrer de nombreux nouveaux personnages. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne serviront pas simplement de décors et à faire le nombre à l'écran, "A mesure que l'on introduit d'autres personnages, ce sont des opportunités de suivre différentes histoires qui s'ouvrent à nous."

A en croire ses propos, Jon Favreau et son équipe se sont tout simplement inspirés d'une célèbre série d'HBO afin d'apporter un vrai rythme à l'histoire et une véritable sensation d'aventure à l'écran, "Le monde a été vraiment captivé par Game of Thrones et la façon dont la série a évolué en même temps que les personnages vivaient leurs propres trucs. C'est vraiment quelque chose qui m'attire".

The Mandalorian va-t-elle réellement se lancer dans un récit à la Game of Thrones ? Si c'est le cas, on peut s'attendre à de très belles choses dans le futur !