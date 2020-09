The Mandalorian saison 2 : la série de retour cette année, Disney+ dévoile la date de diffusion

The Mandalorian bientôt de retour

L'été se termine, la rentrée arrive et le Covid-19 est toujours là. Suffisamment de raisons pour déprimer et avoir envie d'hiberner jusqu'à ce que le monde se remette à tourner normalement ? Inutile, on a une solution bien plus cool et efficace pour retrouver le sourire et l'espoir. Et c'est à Disney+ qu'on la doit.

La plateforme de streaming vient en effet d'officialiser la nouvelle, la saison 2 de The Mandalorian sera bien mise en ligne cette année. Ainsi, sortez votre nouvel agenda et notez : c'est le 30 octobre prochain que le premier épisode des nouvelles aventures de Baby Yoda et le chasseur de primes sera proposé aux fans, avant de retrouver une diffusion hebdomadaire ensuite. Et pour l'occasion, la série a même le droit à un nouveau logo (voir ci-dessous).

Une suite prometteuse

A quoi peut-on s'attendre pour ces nouveaux épisodes ? Les secrets sont actuellement bien gardés, mais on sait déjà que Moff Gideon (Giancarlo Esposito) aura un rôle plus important, que le sabre laser noir nous livrera quelques secrets et que de nombreux autres personnages cultes issus de l'univers Star Wars apparaîtront. D'après les rumeurs les plus insistantes, Rosario Dawson devrait notamment incarner Ahsoka Tano, tandis que Katee Sackhoff pourrait porter Bo-Katan Kryzevue, toutes les deux vues dans la géniale série animée The Clone Wars.