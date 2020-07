The Mandalorian saison 2 : le sabre laser noir de retour, ses nombreux secrets seront dévoilés

Ce mardi 28 juillet, The Mandalorian était à la fête. Non, la série n'a pas (encore) fait son retour sur Disney+ avec des épisodes inédits, mais elle a eu le droit à de nombreuses nominations pour la prestigieuse cérémonie des Emmy Awards, notamment dans la catégorie "Meilleure série dramatique", mais aussi "Meilleur guest-star masculin dans une série dramatique" avec Giancarlo Esposito pour son rôle de Moff Gideon.

Le sabre noir livrera ses réponses

Une nomination qui a logiquement fait le bonheur de l'acteur, au point de se laisser porter par ce moment d'euphorie pour dévoiler quelques détails sur la saison 2, attendue cet automne sur la plateforme de Disney. Interrogé par la presse sur l'intrigant Darksaber (sabre laser noir) teasé lors du dernier épisode de la saison 1, le comédien a ainsi promis de nombreuses réponses.

"Vous allez voir plus de passages avec le Darksaber, et vous aurez l'explication derrière la présence de cette arme ancestrale dans ce monde moderne" a notamment révélé Giancarlo Esposito, avant d'appuyer les points qui seront explorés cette année, "D'où vient ce sabre ? Comment est-il réapparu ? C'est l'un des éléments clés de notre seconde saison".

Puis, l'acteur a confessé que les prochaines intrigues mettront l'accent sur son personnage, "Le sabre est très lié au passé de Moff Gideon. Il a probablement beaucoup de liens avec ses origines et son désir de construire une planète, de tout réunir comme avant". Des propos loin d'être anecdotiques mais au contraire encourageants pour la suite de la série. Là où la saison 1 se contentait principalement de voyager de planète en planète sans réellement prendre le temps d'explorer cet univers et ses personnages, on peut désormais s'attendre à une recette différente et plus satisfaisante.