The Mandalorian saison 2 : les nouveaux épisodes seront "à un niveau supérieur", encore plus épiques

La saison 1 de The Mandalorian - la première série Star Wars de Disney+, était très sympathique, mais également très molle. Portée par une histoire quasi-inexistante, les créateurs s'étaient surtout contentés de nous faire voyager sur différentes planètes plutôt que de nous offrir d'innombrables scènes spectaculaires. Bonne nouvelle, la saison 2 - attendue cet automne sur la plateforme, devrait arranger ça.

Une saison 2 plus spectaculaire

Afin de mettre en scène de nouvelles séquences mémorables, Jon Favreau [le créateur], a en effet eu la bonne idée d'engager Sam Hargrave, un coordinateur de cascades qui a récemment travaillé sur Deadpool 2, les derniers Avengers ou encore le film Extraction de Netflix. Et Hargrave vient de le confier à Collider, il n'a pas été recruté pour rien.

"J'ai été choisi pour apporter une petite perspective supplémentaire, ajouter des choses que j'ai pu apprendre sur les films de super-héros, des trucs qui améliorent les rendus. J'étais là pour amener la série à un autre niveau et élever les ambitions" a-t-il déclaré dans un premier temps. Et visiblement, le résultat des nouvelles ambitions des créateurs se fera ressentir à l'écran, "La prochaine saison est vraiment, vraiment cool. La façon dont l'histoire se développe est vraiment cool. Du coup, on a tenté d'apporter une action à la hauteur de ça, capable de l'amener à un niveau encore supérieur. Et je pense qu'on a réussi". Traduction : on va en prendre plein les yeux.

Une série à la pointe de la technologie

Et à ce sujet, le coordinateur de cascades a vanté les moyens mis en place par l'équipe de The Mandalorian afin de révolutionner la réalisation, "Ils ont une façon totalement folle de tourner. (...) Ils ont une technologie intitulée 'The Volume' qui est, en gros, comme l'intérieur d'un moteur de jeu en direct."

Selon lui, cette nouvelle façon de tourner - qui vient ridiculiser le concept des fonds verts/bleus, permettrait d'apporter de nouvelles idées à l'écran, "C'est vraiment dingue ce que la technologie peut offrir aux réalisateurs aujourd'hui. C'est le genre de choses qui font ouvrir les yeux sur un nouveau potentiel. C'était une expérience d'apprentissage très fun". Difficile de ne pas être hypé après ça.