Tyler Rake : Chris Hemsworth sort les muscles dans la bande-annonce du film d'action de Netflix

Il y en a pour tous les goûts sur Netflix que ce soit côté séries ou films originaux. Mais la plateforme (et ses utilisateurs) semblent particulièrement aimer les films d'action qui tabassent. Après Triple frontière et 6 Underground, c'est Tyler Rake qui débarque. Et il envoie du lourd.

Chris Hemsworth dans une bande-annonce explosive

C'est Chris Hemsworth qui est la star de Tyler Rake (Extraction en VO) et joue le personnage du même nom. Mercenaire au marché noir et hanté dans son passé, Tyler Rake va se lancer dans une folle mission et tenter de sauver le fils d'un trafiquant de drogue, kidnappé par un concurrent. Grosses armes à feu, explosions, bastons et hélicoptère qui tombe du ciel, Tyler Rake s'annonce comme un film d'action 100% explosif qui en mettra sûrement plein les yeux.

Réalisé par Sam Hargrave (acteur et spécialiste des cascades) et écrit par Joe Russo, il est également produit par les frères Russo aka les réalisateurs de Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Face à l'interprète de Thor, on retrouve David Harbour (Stranger Things), Golshifteh Farahani, Manoj Bajpayee et Rohit Sukhwani. Le film a été tourné en Inde à Ahmedabad et Mumbai ainsi qu'en Thaïlande et au Bangladesh.

Tyler Rake sort le 24 avril sur Netflix.