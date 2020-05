The Mandalorian saison 2 : la suite repoussée à cause du coronavirus ? Disney+ répond

Pas de report pour The Mandalorian

Ce n'est pas un secret, l'épidémie mondiale de coronavirus a contraint de nombreux tournages à se mettre en pause et a ralenti drastiquement la post-production de plusieurs films et séries. Pourtant, Bob Chapek - CEO de Disney, l'a promis à CNBC, à l'instar de Netflix, les effets ne se feront pas réellement ressentir dans un futur immédiat sur la plateforme Disney+, "Il est important de savoir que la pré-production, les phases de développement peuvent encore avoir lieu durant ces temps de confinement. Et la post-production aussi."

De fait, alors que la saison 2 de The Mandalorian est prévue depuis des mois pour l'automne prochain, Bob Chapek a assuré qu'elle sera présente en temps et en heure sur le site, "La série a été tournée avant que le Covid nous frappe. Donc là on est dans la période de post-production et il n'y aura aucun report pour elle". Une déclaration rassurante pour les fans, d'autant plus que la suite de cette histoire s'annonce passionnante.

Une saison 2 pleine de promesses

On l'a récemment appris, Robert Rodriguez (Alita) et Peyton Reed (Ant-Man) ont chacun réalisé un épisode, tandis que deux personnages cultes de l'univers Star Wars sont également attendus à l'écran : Ahsoka Tano et Boba Fett. On ne sait pas encore comment, pourquoi et quelle place ils prendront dans l'intrigue, mais on sait déjà que c'est l'actrice Rosario Dawson (Daredevil) qui a été choisie pour donner vie à l'ex-protégée d'Anakin dans The Clone Wars, tandis que le comédien Temuera Morrison reprendra le rôle qu'il tenait déjà dans le film L'Attaque des clones. Un retour qui interroge - Boba Fett mourrait dans le film Le retour du Jedi, et qui nous laisse espérer de nouveaux flashbacks.

Le déconfinement vient à peine d'être mis en place mais on a déjà hâte d'être en octobre !