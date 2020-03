The Mandalorian saison 2 : Ahsoka Tano (Clone Wars) débarque, une star de Marvel pour l'incarner

Clone Wars débarque dans The Mandalorian

Avec le report du lancement de la plateforme Disney+ en France au 7 avril, en raison des problèmes liés au confinement, on n'est pas près de découvrir la saison 1 de The Mandalorian, la première série live-action adaptée de l'univers de Star Wars, dont le premier épisode devait être diffusé gratuitement sur C8 le 24 mars, date de l'ouverture initiale. Un problème pour les fans français, mais pas pour l'équipe créative qui est déjà tournée vers la suite.

D'après les informations de Variety, la saison 2 devrait ainsi accueillir un tout nouveau personnage. Et vous allez le découvrir, il ne s'agira pas de n'importe qui, puisque c'est Ahsoka Tano qui est annoncée. Qui ? Il s'agit tout simplement de la Padawan (apprentie Jedi) d'Anakin Skywalker dans la cultissime série d'animation Clone Wars.

Changement d'actrice

Toutefois, cette version live de l'héroïne ne sera pas portée par l'actrice Ashley Eckstein, qui lui a pourtant prêté sa voix durant 7 saisons. Selon le site américain, c'est la comédienne Rosario Dawson - vue dans Daredevil sur Netflix, qui aurait été choisie.

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore quelle sera l'importance et le rôle de l'héroïne à l'écran, mais quand on sait combien l'univers a changé entre la fin de The Clone Wars et la chute de l'Empire, on peut déjà s'attendre à une version de Ahsoka Tano totalement différente. On a hâte.