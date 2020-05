The Mandalorian saison 2 : Bo-Katan Kryze de The Clone Wars au casting ?

The Clone Wars vient tout juste de prendre fin, mais son univers a encore beaucoup de choses à nous raconter. Il y a quelques semaines, on apprenait que l'actrice Rosiaro Dawson allait (normalement) incarner Ahsoka Tano dans la saison 2 de The Mandalorian, la toute première série live-action adaptée de Star Wars. Aujourd'hui, c'est une autre héroïne culte de cette incontournable série d'animation qui fait parler d'elle.

Nouvelle héroïne de Clone Wars au casting ?

D'après la rumeur du moment, pas encore officialisée par Disney+ mais qui reste néanmoins crédible, c'est Bo-Katan Kryze, découverte dans les séries animées Star Wars : Rebels et Star Wars : Clone Wars, qui devrait ainsi apparaître aux côtés de Mando et Baby Yoda. Et pour la porter à l'écran, les producteurs auraient eu un joli coup de génie puisque c'est la comédienne Katee Sackhoff (vue dans Battlestar Galactica, The Flash) qui aurait été choisie aka... la voix originale de Bo-Katan dans la fiction animée.

Pour l'anecdote, l'arrivée de cette héroïne ne serait pas réellement surprenante. Là où la saison 1 de The Mandalorian se terminait avec la présentation du Darksaber, Bo-Katan - de part son historique mouvementé (elle a appartenu à la Death Watch avant de rejoindre les Mandaloriens contre Dark Maul), est familière de cette arme. Sera-t-elle ainsi présente pour la récupérer ? Va-t-elle aider Mando à vaincre Moff Gideon ? A suivre.