The Mandalorian : Baby Yoda, armure... 5 questions inutiles que l'on s'est posées devant la saison 1

The Mandalorian : 5 questions inutiles que l'on s'est posées devant la saison 1

En ce lundi 4 mai 2020 - jour annuel de Star Wars (May the 4th be with you), on a décidé de rendre un hommage particulier à The Mandalorian, la nouvelle série de Disney+, dont la diffusion de la saison 1 vient de prendre fin en France. Ainsi, voici nos 5 questions inutiles que l'on s'est posées durant notre visionnage.

C'est quoi l'intérêt du casque de Mando ? Alors oui, c'est un fait, le costume de Mando dans la série est ultra badass en apparence. Pourtant, alors que le personnage passe son temps à se refaire une petite beauté en le customisant à sa guise, le Mandalorien oublie toujours un détail crucial : son casque. A quel moment est-il possible de prendre au sérieux un héros qui n'a aucune vision périphérique ? Sérieusement, c'est quoi l'intérêt de porter un casque si c'est pour avoir une vision aussi limitée qu'un myope qui plisse les yeux ? Mention spéciale à la scène où il utilise une longue-vue qu'il galère à placer devant sa minuscule visière...

Pedro Pascal est-il le plus gros arnaqueur du moment ? Après avoir vu son beau visage se faire défoncer dans Game of Thrones, l'acteur Pedro Pascal - qui incarne Mando, profite désormais de The Mandalorian pour ne jamais le montrer sous prétexte que "this is the way". Un simple détail ? Pas du tout. Le fait de se cacher sous un costume lui permet de nous arnaquer, puisque ce n'est pas toujours lui qui joue devant la caméra. Au contraire, s'il donne réellement de la voix en post-production, il lui arrive régulièrement d'être remplacé par deux doublures sur les plateaux et pas uniquement lors des cascades. La preuve, l'acteur n'a pas du tout participé au tournage de l'épisode 4, la faute à une pièce de théâtre qu'il devait jouer à Broadway. Une vraie trahison.

Elles servent à quoi les armures ? C'est probablement la question la plus importante de tout l'univers Star Wars : pourquoi les personnages - et en particulier les Stormtroopers, portent-ils tous des armures alors qu'un seul coup de pistolet laser suffit à tuer quelqu'un ? Quand on sait qu'un simple gilet pare-balles peut suffire à sauver des vies dans le monde réel, c'est quand même surprenant de voir que des armures aussi sophistiquées et futuristes ne servent finalement à rien, si ce n'est à alourdir les personnages et les empêcher de bouger comme ils le voudraient. Certes, Mando est super badass et se bat comme personne, mais ça reste ridicule de le voir tuer aussi facilement ses ennemis.

Les Jawa sont-ils des cousins des Minions ? Les Jawa étaient de retour dans la saison 1 de The Mandalorian. Rien de surprenant tant les personnages apparaissent régulièrement dans l'univers Star Wars, mais cette fois-ci, on n'a pu s'empêcher de constater un troublant détail : leur façon de parler ressemble fortement à celle des Minions. Doit-on comprendre qu'ils font ainsi partie de la même famille ? Ça ne serait pas étonnant. Comme les créatures jaunes, les Jawa volent, bricolent, vivent en bande et énervent tout le monde dès qu'ils parlent.

