The Mandalorian : comment est faite la voix de Baby Yoda ? Découvrez ses surprenants secrets

Deux animaux pour doubler Baby Yoda

Baby Yoda ne parle pas encore à l'envers dans la série The Mandalorian de Disney+ - la plateforme de SVOD de Disney, mais la petite créature qui a cassé Internet à la fin de l'année 2019 fait néanmoins quelques sons mignons. Et si jamais vous vous interrogiez sur la source de ces drôles de bruits, on a désormais la réponse.

Au micro du Hollywood Reporter, David Acord - monteur son chez Star Wars, a en effet dévoilé les secrets de fabrication derrière ce personnage. Et à la surprise générale, ce sont deux animaux qui doublent malgré eux ce Baby Yoda : "J'enregistrais les animaux dans la réserve sauvage à l'extérieur de San Diego. Et deux de ces animaux avaient ce ton, cette qualité très enfantine et mignonne". Au programme ? "L'un était un renard à oreilles de chauve-souris et l'autre un Kinkajou".

Un mixage très chargé

Cependant, avant d'aller vérifier leurs têtes sur Google et fondre devant leurs gros yeux, sachez que ces deux animaux n'ont pas suffit à donner vie à la voix du personnage. D'après David Acord, "Jon Favreau [le créateur] pensait que ces sons devaient être un peu plus humains, un peu plus attachants".

Résultat, malgré la mignonnitude naturelle de ces animaux, leurs voix ont été mixées à "de véritables petits sons de bébés", notamment lors des moments agités, en plus de celle... de David Acord. "Il y a aussi ma voix, mais plus pour tout ce qui est vocalisations articulées, des choses plus graves".

On ne connait toujours pas le prénom de Baby Yoda, mais on sait déjà que l'on ne le regardera plus de la même façon...