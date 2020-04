The Mandalorian saison 1 : non, Pedro Pascal n'a pas tourné toutes les scènes de la série

Parmi les séries à ne pas manquer sur Disney+, on retrouve The Mandalorian, la première série en live-action de l'univers Star Wars. S'il s'est fait voler la vedette par l'adorable Bébé Yoda, c'est bien Mando qui est le héros de la série. Ce chasseur de prime mystérieux a une particularité : il ne quitte jamais son costume et encore moins son casque.

Pedro Pascal n'a pas joué dans tous les épisodes

Le créateur Jon Favreau a recruté Pedro Pascal qui se cache donc sous le costume du héros de The Mandalorian. Mais pas tout le temps ! Lors de la diffusion de la saison 1 aux Etats-Unis entre novembre et décembre 2019, Bryce Dallas Howard qui a réalisé l'épisode 4 a fait une étonnante révélation : l'acteur vu dans Game of Thrones et Narcos n'a pas du tout participé au tournage de cet épisode. Pourquoi ? Car il jouait dans la pièce Le Roi Lear à Broadway.

Mais alors, qui se cache derrière le costume quand ce n'est pas Pedro Pascal ? Même si nous n'avons pas moyen de le savoir dans les épisodes, Pedro Pascal n'est donc pas le seul à incarner Mando : il est accompagné par deux doublures, Brendan Wayne (le petit-fils de John Wayne) et Lateef Crowder.