The Mandalorian (Disney+) : qui se cache sous le costume de Mando ?

Vous pouvez maintenant vous abonner à Disney+ ! Avec son catalogue bien rempli, la plateforme vous permettra de retomber en enfance en revoyant des dessins-animés cultes, de vous refaire l'intégrale des Avengers ou des Simpson mais aussi de découvrir des séries originales inédites. Parmi elles ? The Mandalorian. Série de l'univers Star Wars, elle se déroule cinq ans après l'action du Retour du Jedi et est centrée sur le Mandalorien, un chasseur de prime qui va se lancer dans une aventure dangereuse. Un personnage très mystérieux puisqu'il ne montre pas son visage et est à tout moment caché sous un masque.

Qui joue le Mandalorien ?

C'est un acteur que vous connaissez sûrement qui incarne Mando dans The Mandalorian sur Disney+ : Pedro Pascal ! Âgé de 45 ans, l'acteur chilio-américain a fait parler de lui pour son rôle dans Game of Thrones où il incarnait Oberyn Martell aka la Vipère Rouge dans la saison 4. Il a également joué Javier Peña dans Narcos dans les saisons 1 à 3. Côté cinéma, on a pu le voir dans Kingsman 2, The Equalizer 2 et il sera prochainement au casting de Wonder Woman 1984.