Star Wars Rogue One : deux nouveaux acteurs rejoignent la future série de Disney+

Quelle surprise (non), afin de compléter son catalogue, Disney+ a récemment lancé la production d'une énième série Star Wars. Alors que The Mandalorian fait déjà le bonheur des fans et que Ewan McGregor retrouvera bientôt son personnage d'Obi Wan-Kenobi dans une autre fiction, c'est le film Rogue One sorti en 2016 qui aura par la suite le droit à un spin-off sur la plateforme.

Deux nouveau acteurs pour lutter contre l'Empire

Et à en croire Variety, même si le monde du divertissement est actuellement à l'arrêt à Hollywood suite à l'épidémie de coronavirus, ce projet avance doucement en coulisses. Centrée sur le personnage de Cassian Andor - toujours porté par Diego Luna, cette future série, qui sera donc un prequel au film, s'apprête en effet à voir son casting s'agrandir. Selon les informations du site américain, la production serait sur le point de signer les acteurs Stellan Skarsgard (Chernobyl) et Kyle Soller (Poldark).

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus sur leur place à l'écran. Pour le moment, tout ce que l'on sait sur cette série, qui n'a pas encore de titre officiel, c'est qu'elle se déroulera "dès les premiers jours de la formation des Rebelles contre l'Empire" et que "la série a été décrite comme un thriller d'espionnage". Et c'est déjà suffisant pour nous intriguer.