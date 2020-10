Ms Marvel : la première super-héroïne Musulmane bientôt sur Disney+ (et au cinéma ?)

Disney+ est véritablement LA plateforme à obtenir pour tout fan du MCU. On le sait, le site de streaming de Disney a déjà lancé la production de séries centrées sur de nombreux personnages cultes de Marvel, que ce soit Wanda & Vision, Loki, She-Hulk ou encore Faucon et le Soldat de l'hiver.

Une nouvelle héroïne très importante débarque

Ce n'est toujours pas suffisant pour satisfaire votre passion envers cet univers super-héroïque ? Ca tombe bien, ce n'est pas terminé. D'après les médias américains, c'est également Ms. Marvel qui aura bientôt le droit à sa propre fiction.

Pour ceux qui ne connaitraient pas encore ce personnage, il s'agit d'une jeune adolescente américaine d'origine pakistanaise qui, du jour au lendemain, se retrouve avec de nombreux pouvoirs : elle est capable de prendre l'apparence d'une autre personne, d'étendre son corps et de s'auto-guérir. Fan de Carol Denver aka Captain Marvel, elle décide de lui rendre hommage avec son propre pseudo et dans sa façon d'aider les gens.

Une nouvelle héroïne très importante aux yeux du grand public, puisque celle-ci met en avant une diversité nécessaire dans le monde des comics. Et pour l'incarner, c'est Iman Vellani qui aurait été choisie. Là où Disney+ et Marvel n'ont rien officialisé à ce jour, cette jeune actrice encore inconnue a déjà profité de son compte Instagram pour déclarer, "Je suis sans voix et excitée. Souhaitez-moi bonne chance".

Bientôt une place au cinéma ?

Pour l'anecdote, cette série n'aurait pas simplement pour objectif d'alimenter le catalogue de Disney+. L'an passé, Kevin Feige - président de Marvel Studio, sous-entendait lors du D23 Expo que cette première héroïne musulmane pourrait au contraire s'aventurer sur grand-écran.

"Nous voulions d'abord présenter Captain Marvel afin qu'il y ait quelqu'un qui puisse inspirer une jeune fille musulmane" avait-il notamment déclaré. De quoi s'attendre à la voir intégrer la nouvelle phase du MCU ? Apparaître dans le prochain film de Brie Larson ? A suivre.