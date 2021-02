WandaVision saison 1 : le dernier épisode sera "épique et triste" selon une actrice

Rendez-vous le 5 mars 2021 pour découvrir l'épisode 9 de WandaVision sur Disney+, qui sera le dernier de la saison 1 (et de la série ?). Et sans surprise, les créateurs ne vont pas se contenter d'une fin banale afin de conclure cette incroyable histoire. Au détour d'un entretien avec le Hollywood Reporter, Teyonah Parris - l'interprète de Monica, a confié que celle-ci allait nous faire vibrer.

Une fin douce-amère au programme

Une bonne nouvelle ? Cela dépend. Interrogée sur la façon dont elle décrirait le mieux ce dernier épisode, la comédienne a révélé : "Il est épique et incroyablement triste". Cependant, attention, n'allez pas tout de suite imaginer que Wanda (Elizabeth Olsen) va mourir.

Teyonah Parris l'a immédiatement rappelé, l'adjectif "triste" est celui qu'elle associe toujours à WandaVision de part ce qu'elle raconte, "Evidemment, à mon sens la série dans son intégralité est déjà incroyablement triste, mais ce sont ces deux mots que j'ai envie d'assembler". De fait, plus qu'une mort de Wanda, c'est peut-être l'acceptation de son deuil qui pourrait être réellement mise en scène, le tout d'une façon badass en la voyant reprendre le contrôle de sa vie. Et forcément, ça nous intrigue.

Un plaisir qui va durer

Dans tous les cas, si l'on se fie aux récentes rumeurs, cette conclusion ne devrait pas être bâclée. Et pour cause, l'épisode en question devrait durer 47 minutes, ce qui ferait de lui le plus long de cette saison 1 (record jusque-là détenu par l'épisode 5). Un choix qui ne serait forcément pas anodin et qui nous laisse déjà espérer de nombreuses belles choses à l'écran ! Bon, il existe aussi la possibilité que les créateurs aient simplement réussi à mettre en place un générique encore plus long... Mais on ne veut pas y penser.

Pour rappel, deux semaines seulement après la fin de WandaVision (le 19 mars), Disney+ débutera la diffusion d'une autre série Marvel : Faucon et le Soldat de l'hiver.