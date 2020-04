Doctor Strange 2 : Sam Raimi confirme qu'il va réaliser le film

Le Marvel Cinematic Universe (ou MCU) n'a pas dit son dernier mot malgré la fin des Avengers suite à la sortie de Avengers : Endgame. Plusieurs films solo sur les super-héros sont prévus comme Black Widow ou Thor 4 dont les sorties ont été repoussées à cause de la propagation du Covid-19. Doctor Strange 2 est aussi impacté. Mais une mauvaise nouvelle en cache une bonne pour le personnage incarné par Benedict Cumberbatch.

Sam Raimi annonce son arrivée à la réalisation

En janvier dernier, Scott Derrickson a annoncé qu'il ne réaliserait finalement pas Doctor Strange 2, la suite du premier film solo centré sur Stephen Strange qu'il avait mis en scène et qui était sorti en salles en 2016. La raison ? Des "différends créatifs" entre le réal et les studios. Par la suite, il s'était murmuré que Sam Raimi serait en pourparlers pour prendre la relève. C'est désormais chose faite : le réalisateur de la trilogie Spider-Man des années 2000 a confirmé qu'il allait bien mettre le film en scène !

"J'adorais Doctor Strange quand j'étais enfant mais il passait après Spider-Man et Batman pour moi, c'était peut-être le cinquième meilleur personnage de comics. Il était si original mais quand il a eu ce moment dans Spider-Man 2 (le nom de Doctor Strange y était évoqué, ndlr) je ne savais pas que l'on ferait un film Doctor Strange donc c'est très drôle que cela soit dans le film. J'aimerais pouvoir dire que je me voyais déjà réaliser ce projet" a-t-il confié à Collider, confirmant donc qu'il sera bien le réalisateur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

A l'origine prévu pour le 7 mai 2021, Doctor Strange 2 sortira finalement le 5 novembre 2021 en salles. Le tournage n'a pas encore débuté.