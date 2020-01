Doctor Strange 2 : le réalisateur quitte le film, pourquoi c'est une très mauvaise nouvelle

Doctor Strange perd son réalisateur

D'après le calendrier de Marvel, c'est le 5 mai 2021 que le Doctor Strange (incarné par Benedict Cumberbatch) est censé effectuer son grand retour au cinéma dans un deuxième film solo. Problème, Scott Derrickson - le réalisateur du premier film sorti en 2016 et assigné à cette suite, vient d'annoncer son départ du projet.

Sur Twitter, le cinéaste a notamment déclaré : "Marvel et moi avons décidé, d'un commun accord, de nous séparer pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness la faute à des différends créatifs. Je reste reconnaissant pour notre collaboration et je reste associé en tant que producteur exécutif".

Rien de problématique, cela arrive souvent au cinéma ? Oui et non. S'il n'est pas rare de voir un réalisateur claquer la porte d'un film au dernier moment, ce départ ici est inquiétant pour le ton à venir de ce nouvel épiode.

Adieu le film "d'horreur" ?

Lors du Comic Con de San Diego l'an passé, Scott Derrickson avait promis que - à l'instar de ce qu'est en train de faire WB/DC avec leurs films comme Joker ou Birds of Prey, ce nouveau Doctor Strange aurait une réelle identité : "Quand j'ai parlé à Kevin Feige [big boss du MCU, ndlr] sur la suite, je lui ai dit 'Je ne veux pas simplement faire une suite. Si je dois la faire, cela doit se faire vers un territoire qui m'a toujours attiré dans les comics Doctor Strange, à savoir quelque chose lié au gothique, à l'horreur et la terreur".

Une ambition originale et prometteuse pour ce genre qui n'avait rien de surprenant pour un réalisateur habitué aux films d'horreur (Sinister, L'exorcisme d'Emily Rose), mais qui a probablement dû refroidir Marvel, apeuré par l'idée de ne plus toucher sa cible préférée : les enfants.

Une direction plus classique

Car oui, le départ de Scott Derrickson marque clairement la fin de cette ambition créative. Variety le précise, Marvel n'a aucune intention de chambouler son programme et prévoit toujours de lancer le tournage en mai prochain. Autrement dit, pour rester dans les temps et ne pas perdre trop d'argent, le studio devrait se contenter de prendre un "Yes Man" (un réalisateur qui fait ce qu'on lui dit) afin de nous sortir un film classique et sans réel intérêt, en jetant à la poubelle toutes les idées précédentes.

Après tout, il sera difficile au nouveau réalisateur d'apporter sa patte et ses envies à moins de 4 mois du tournage alors que tout sera déjà préparé, et on ne voit pas pourquoi Kevin Feige se débarrasserait d'un mec avec des idées et passionné par ce projet - qui a par ailleurs permis au premier film d'être un gros succès, pour finalement prendre quelqu'un d'autre dans le même genre.

Et malheureusement, quand on se souvient de ce qu'il s'est passé avec le film Star Wars centré sur Han Solo - Disney (qui détient Marvel) s'est débarrassé à la dernière minute des réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, remplacés par Ron Howard, car il n'aimait pas leur vision - et du résultat final, on peut déjà commencer à craindre le pire.