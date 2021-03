Falcon et le Soldat de l'Hiver : faut-il regarder la nouvelle série du MCU sur Disney+ ?

Une série pour les fans du MCU

Là où WandaVision proposait quelque chose de nouveau, que ce soit dans son récit ou ses idées créatives, Falcon et le Soldat de l'Hiver est du pur Marvel classique sorti tout droit du MCU. Très clairement, cette mini-série est dans la lignée de tout ce que l'on a déjà pu voir au cinéma et se révèle être un joli bonus pour les fans de l'univers Captain America.

Ce que cela signifie concrètement ? La recette est exactement la même qu'avec les films et possède donc un cahier des charges identique. On a ainsi le droit à des blagues légères très régulièrement, des scènes d'action badass dans les airs ou sur le sol, des effets spéciaux réussis et des personnages efficaces d'entrée sans jamais se montrer trop complexes. Devant cette série, il est donc impossible d'être déçu par ce que l'on regarde (c'est même au contraire réjouissant d'explorer plus en profondeur cet univers), comme il est impossible d'être surpris.

Toutefois, si Falcon et le Soldat de l'Hiver peut décevoir par son manque de prise de risques en comparaison de WandaVision qui nous avait régulièrement retourné le cerveau, il est important de noter que les scénaristes ont tout de même profité du format série pour nous proposer quelque chose de plus profond qu'au cinéma. En effet, Sam Wilson et Bucky Barnes, qui ont toujours été en retrait / dans l'ombre de Captain America dans les films, existent pleinement ici, ce qui est véritablement satisfaisant. On en apprend plus sur eux, sur leur psychologie et santé mentale du moment, sur le fonctionnement de leur nouvelle vie... et c'est passionnant. Cela renforce notre attachement à ces personnages secondaires qui trouvent enfin leur place et qui ne sont plus simplement là pour les besoins d'un scénario, au point de nous hyper pour la suite de leurs aventures.

Enfin, petit point bonus non négligeable : c'est cool de voir que les créateurs - à l'instar de ce qui avait pu être fait sur Spider-Man Far From Home, jouent encore avec les conséquences de Endgame. Cela consolide la crédibilité de cet univers et ce sentiment que tout est lié.

Conclusion

Bref, vous l'aurez compris, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver est destinée à tous les amateurs du MCU qui retrouveront ici ce qu'ils adorent habituellement au cinéma. C'est rythmé, c'est badass, c'est épique et intrigant (on a le droit à deux fils rouges : la montée en puissance d'une inquiétante entité et l'avenir du symbole Captain America), et c'est ponctué par du fan-service dont on raffole. Simple, mais efficace.