Loki : Tom Hiddleston voyage dans le temps dans la bande-annonce

Loki : la bande-annonce VOST de la série de Disney+ avec Tom Hiddleston

Après ses multiples apparitions dans le Marvel Cinematic Universe dont les films Avengers, Loki est de retour... en série ! Eh oui, après WandaVision et Falcon et le soldat de l'hiver dont la diffusion est en cours, Disney+ dévoilera en juin la série centrée sur le héros joué par Tom Hiddleston. Un projet intrigant dont on a enfin un nouvel aperçu avec la bande-annonce. Le frère de Thor nous emmène pour un voyage dans le temps qui s'annonce fou.