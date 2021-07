Loki saison 1, épisode 5 : aviez-vous remarqué que Chris Hemsworth faisait un cameo ?

Après WandaVision et Falcon et le soldat de l'hiver, Disney+ a lancé sa nouvelle série de l'univers Marvel : Loki. Dans ce spin-off, le frère de Thor se retrouve dans les filets de la Time Variance Authority (TVA) après avoir créé une réalité alternative suite au vol du Tesseract. Dans la série, les téléspectateurs ont pu découvrir que le personnage est en fait bisexuel et retrouver Lady Sif, jouée par Jamie Alexander. Mais elle n'est pas la seule star de l'univers de Thor à faire une apparition.

Chris Hemsworth présent dans l'épisode 5 de Loki

Oui, vous avez bien lu, Chris Hemsworth aka Thor fait un cameo dans l'épisode 5 de Loki, dispo depuis mercredi dernier sur Disney+. Mais pour le remarquer, il fallait non seulement être très attentif mais aussi regarder la série en VO : Chris Hemsworth a en fait prêté sa voix à un personnage le temps d'un court dialogue. Dans l'épisode 5, Loki (Tom Hiddleston) se retrouvait dans le Néant et croisait d'autres versions de lui-même. Mais ce n'est pas tout puisque le temps d'une scène, on pouvait voir Throg, un variant de Thor sous forme de grenouille... doublé en version originale par Chris Hemsworth !

La réalisatrice de l'épisode, Kate Herron, a confirmé que l'acteur australien qui vient de terminer le tournage de Thor 4 : Love and Thunder, a bien accepté de doubler ce personnage. "Nous avons enregistré avec Chris Hemsworth pour cette scène. Ce n'est pas un passage recyclé. Il a enregistré spécialement" a-t-elle affirmé dans une interview donnée à For All Nerds.

L'épisode 6 de la saison 1 de Loki, disponible ce mercredi 14 juillet sur Disney+ sera le dernier. Contiendra-t-il un nouveau cameo surprenant ?