La meilleure série Marvel avec ses scènes d'action brutales est enfin disponible sur Disney+

Il y a quelques mois, tout le monde a eu le coeur brisé lorsqu'il a été annoncé que Daredevil et le reste des séries de super-héros Marvel, initialement mises en ligne sur Netflix, allaient quitter la plateforme de streaming. Ce n'était en fait qu'une question de temps avant qu'elles ne se retrouvent sur Disney+. C'est maintenant fait : on peut les voir et revoir depuis ce 29 juin 2022.

Pourquoi Daredevil est la meilleure série Marvel

Cela signifie que Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher et The Defenders peuvent être vues sur Disney+, mais si vous ne devez en choisir qu'une, alors on fait le choix pour vous et ce sera Daredevil ! Pas de doute pour nous, aucune oeuvre de Marvel ne se rapproche de la grandeur atteinte par le show porté par Charlie Cox.

Ce ne sont pas seulement pour les scènes d'action tant impressionnantes et viscérales qu'elles nous prennent aux tripes que l'on kiffe cette série Marvel. Daredevil laisse aussi respirer ses personnages et ne se limite pas à prendre appui sur des archétypes pour présenter ses héros au public. Évidemment, Charlie Cox est l'axe principal de la série, mais rien ne serait pareil sans les apports de Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson) et, surtout, Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk).