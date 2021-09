Hawkeye : bande-annonce, date de sortie... tout ce que l'on sait sur la série de Disney+

Si Black Widow a eu droit à son film solo, Hawkeye, lui, n'aura (pour l'instant) pas un film à son nom. Au lieu de ça, le super héros à l'arc est la star d'une série sur Disney+. Et après les succès de WandaVision (nommée aux Emmy Awards), de Falcon et le Soldat de l'hiver et Loki qui aura une saison 2, les fans de Marvel attendent avec impatience cette nouvelle série.

Quand sort Hawkeye sur Disney+ ?

Il faudra encore un peu patienter pour découvrir Hawkeye sur Disney+. Le premier épisode de la série sera disponible le 24 novembre sur la plateforme. La saison 1 sera composée de 6 épisodes qui seront diffusés au rythme d'un épisode chaque mercredi.

La bande-annonce dévoilée

On a déjà notre premier aperçu de la série ! Ce lundi 13 septembre 2021, Disney+ a dévoilé la première bande-annonce de Hawkeye. On peut y découvrir que Clint Barton (Jeremy Renner) va croiser la route d'une jeune femme (Hailee Steinfeld) très douée avec son arc avec qui il va faire équipe. Si la vidéo ne dévoile pas son identité, on sait qu'il s'agit de Kate Bishop : dans les comics, Kate reprend le costume de Hawkeye. Découvrez le trailer dans notre diaporama.

Le casting

En plus de Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton et d'Hailee Steinfeld dans celui de Kate Bishop, quels acteurs seront au casting de la série Hawkeye. Plusieurs noms ont été annoncés : Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Brian d'Arcy James et Alaqua Cox seront au casting. On retrouvera aussi Florence Pugh qui reprend son rôle de Yelena Belova, vue dans Black Widow. Si on en croit la fin du film solo consacré au personnage de Scarlett Johansson, Yelena va poursuivre Clint après la mort de sa soeur dans Avengers : Endgame.