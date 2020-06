Marvel : bientôt une héroïne sourde dans l'une des séries sur Disney+ ?

Comme avec Star Wars, Disney va étendre l'univers Marvel en séries sur Disney+. Quatre sont déjà en préparation. Pour trois d'entre elles, le tournage est terminé ou en cours : WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver porté par Sebastian Stan et Anthony Mackie et Loki avec Tom Hiddleston. La quatrième est celle centrée sur Hawkeye avec Jeremy Renner dont le tournage devrait être lancé prochainement. C'est d'ailleurs cette série qui pourrait être concernée par une annonce de casting qui a de quoi nous réjouir.

Marvel cherche à caster une héroïne sourde

Comme le rapporte le site américain Comic Book, Marvel et Disney via l'agence Sarah Finn Casting avec laquelle les studios ont déjà travaillé dans le passé pour trouver les acteurs de The Mandalorian ou de Avengers : Endgame, recherchent actuellement la future héroïne d'une série. Comme le précise l'annonce, la production recherche une actrice pouvant s'exprimer en langue des signes puisque le personnage sera sourd. Âgée d'une vingtaine d'années, cette future héroïne Marvel pour l'instant nommée Malia (le nom peut avoir été modifié) est décrite comme "indépendante, athlétique et intelligente" selon l'annonce mise en ligne.

Et s'il s'agissait d'Echo ?

Le projet n'est pas précisé mais, le tournage étant annoncé pour l'automne, Comic Book explique qu'il pourrait bien s'agir de la série consacrée à Hawkeye. Dans les comics, le personnage joué par Jeremy Renner dans Avengers devient sourd plusieurs fois, même si cela n'a pas été montré dans les films jusqu'à présent. Le site spécialisé indique donc que cette héroïne pourrait être Echo. Connue aussi sous le nom de Maya Lopez dans les comics, Echo est une héroïne sourde de naissance et est apparue pour la première fois en 1999 dans un numéro de Daredevil. Dans les comics, Echo est Amérindienne et l'annonce de casting précise que la production recherche une Amérindienne ou bien une actrice indigène ou latino pour le rôle.

Une bonne chose pour la représentation des personnes malentendantes à la télévision. Récemment, c'est la série Skam France qui a mis en avant une intrigue sur la surdité via le personnage d'Arthur. A la télévision américaine, la surdité a été mise à l'honneur dans la série Switched at Birth (2011-2017) dans laquelle l'un des personnages était malentendant. On retrouve également dans The Society un personnage sourd, Sam, joué par Sean Berdy.