Le Faucon et le Soldat de l'Hiver : découvrez le nouveau Captain America pour la série de Disney+

Un faux successeur pour Captain

Quand on parle de Avengers Endgame, on pense immédiatement à l'une des dernières scènes du film durant laquelle Steve Rogers, devenu vieux, prend officiellement sa retraite de Captain America et offre son célèbre bouclier à Falcon, l'un de ses plus proches amis. Pourtant, comme l'a confié Anthony Mackie, ce geste inattendu ne signifie pas que son personnage sera le nouveau Captain au sein du MCU.

Présent l'an dernier à la convention D23 Expo organisé par Disney, le comédien assurait au public : "Je ne suis pas le nouveau Captain America. Ce n'est pas parce qu'il m'a tendu son bouclier que je le suis. D'ailleurs, il ne m'a pas dit 'Tu es le Captain America maintenant !'"

Le nouveau Captain se dévoile

Résultat, c'est un autre acteur/personnage qui se glissera prochainement sous le costume du plus grand super-héros de Marvel. Dans quelques mois, Disney+ mettra en ligne la saison 1 de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver centrée, comme son nom l'indique, sur les aventures super-héroïques de Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan). Une nouvelle série très prometteuse sur le papier, qui mettra donc en scène une nouvelle version du héros.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, c'est Wyatt Russell (vu dans Black Mirror) qui a été casté afin d'incarner John Walker, aka US Agent, aka Captain America. Un choix décevant tant il n'a pas le même charisme que Chris Evans ? Oui, mais terriblement excitant aussi. Et pour cause, John Walker n'est pas n'importe qui dans les comics. D'abord remplaçant du Captain choisi par le gouvernement pour redorer son image, il devient par la suite un vrai héros avec son caractère de tête brûlée. Autant dire que son apparition dans la série s'annonce folklo et devrait donner vie à des séquences épiques.