Cet Avenger a failli doubler le pénis d'une autre star de Marvel dans une série

Après Faucon et le soldat de l'hiver, Sebastian Stan était la star d'une autre série - beaucoup plus sexy - sur Disney+ : l'acteur vu dans Gossip Girl donne la réplique à Lily James dans Pam & Tommy, toujours dispo sur la plateforme. Cette série revient sur le scandale de la sextape de Pamela Anderson et de son mari Tommy Lee dans les années 90.

Quand Tommy Lee parle à son pénis

Dans Pam & Tommy, on assiste au début de la relation entre l'actrice d'Alerte à Malibu et le rockeur de Mötley Crüe. Les deux célébrités se sont mariées quatre jours après leur rencontre et, dans l'épisode 2 de la série, on a droit à une scène mémorable : sous l'emprise de la drogue, Tommy Lee aka Sebastian Stan tient une conversation... avec son pénis. Une scène drôle et absolument WTF qui n'est pas uniquement l'idée des scénaristes : dans son livre autobiographique, Tommy Lee évoque cette "conversation" surprenante.

Bref, comme on l'a dit, le pénis du personnage parle et est doublé en VO par Jason Mantzoukas qui double Jay Bilzerian dans Big Mouth et a joué par le rôle d'Adrian Pimento dans Brooklyn Nine-Nine. Mais à l'origine, ce n'est pas lui qui était évoqué pour doubler ce pénis parlant mais... un autre Avengers.

Chris Evans a failli doubler le faux pénis de Sebastian Stan

Eh oui, à l'origine, c'est le nom de Chris Evans qui avait été évoqué pour participer à la série ! C'est Sebastian Stan qui a lâché l'info à Awards Daily. Lors du tournage de cette scène, l'équipe ne savait pas qui allait doubler le pénis et la team a donc demandé à la star de Marvel si Chris Evans serait chaud pour le faire.