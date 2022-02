Pam & Tommy : faut-il regarder la série sur la sextape de Pamela Anderson sur Disney+ ?

Notre avis sur Pam & Tommy

Avant d'être au casting de Danse avec les stars 9 sur TF1 et d'être interrogée sur sa rupture avec Adil Rami, Pamela Anderson est surtout connue pour avoir été LA star d'Alerte à Malibu. Ses cheveux blonds platine et son bikini body canon en maillot rouge ont fait rêver des générations d'hommes (et de femmes). Et si elle a souvent fait réagir pour sa vie privée, c'est tout de même son couple avec Tommy Lee qui a sans doute le plus marqué les gens. Leur sextape, avant celles de Paris Hilton et Kim Kardashian, a été un raz-de-marée mondial.

Dans Pam & Tommy, Lily James et Sebastian Stan sont véritablement métamorphosés pour nous livrer les coulisses de l'histoire d'amour compliquée de Pamela Anderson et Tommy Lee. Des transformations physiques bluffantes pour l'actrice vue dans Downton Abbey, Cendrillon, Baby Driver ou encore Mamma Mia! Here We Go Again et l'acteur vu dans Gossip Girl, Once Upon a Time, Captain America ou encore Avengers. De quoi vraiment se plonger dans la mini-série, en croyant voir les vrais tourtereaux qui s'étaient mariés sur une plage du Mexique moins d'une semaine après s'être mis ensemble. En plus de leurs ressemblances avec le couple, Lily James et Sebastian Stan livrent des performances incroyables. Ils nous font revivre cette affaire comme au premier jour.

Une ambiance forcément "sex drugs and rock'n'roll", avec aussi une bande-son des années 1990 en mode nostalgique. Mais la série, qui aurait pu être vulgaire et sans saveur, est émouvante et pleine d'humour. Chaque épisode est aussi ultra rythmé, on ne se lasse pas une seconde en regardant la saison 1.

Et surtout, Pam & Tommy permet d'avoir un regard différent et intérieur à l'affaire, celui de Pamela Anderson. La série dépeint un portrait touchant de la comédienne devenue un sex-symbol, loin de l'image de bimbo idiote et naïve que le public pourrait avoir d'elle.

Au-delà du scandale de la sextape, Pam & Tommy montre aussi l'envers du décor de cette idylle pas toute rose. Les épisodes dévoilent les dessous de cette romance qui a explosé en plein vol, après un mariage surmédiatisé et les naissances de deux enfants.

Enfin, la série de Disney+ nous fait réfléchir. A l'évolution du monde du porno, qui s'est adapté à internet. Au voyeurisme qui a augmenté : la vie privée des stars était révélée dans les tabloïds avec des photos de paparazzi mais avec internet, leur intimité est encore plus fragile. D'autant plus depuis l'apparition des réseaux sociaux.