Black Widow : pourquoi c'est LE film à voir absolument cet été au cinéma

Un humour à sa place

On le sait, les films Marvel adorent ponctuer les différentes histoires d'une dose d'humour. Aussi, on n'est pas surpris d'en voir autant dans ce Black Widow. Néanmoins, le résultat se veut légèrement différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Peut-être parce que l'intrigue se veut plus humaine, que les personnages apparaissent comme plus réels, l'humour y est nettement plus efficace et n'apparait jamais comme hors-sujet.

Au contraire, la légèreté mise en scène à travers certaines répliques (David Harbour, l'interprète d'Alexei, est le plus chanceux à ce sujet) apporte un vrai plus à l'ensemble et améliore la cohérence des relations entre tous les personnages. On jubile devant la mégalomanie d'Alexei persuadé d'être meilleur que Captain America et on se marre devant les taquineries entre soeurs au sujet d'une certaine pose.