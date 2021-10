WandaVision : Disney+ prépare un spin-off et on valide déjà l'idée

It was Agatha all along ! Dans WandaVision, mise en ligne sur Disney+ entre janvier et mars 2021, on retrouvait évidemment Wanda Maximoff alias la Sorcière Rouge et Vision. Mais ce n'est pas tout puisqu'un nouveau personnage de l'univers Marvel faisait son arrivée : Agatha Harkness, incarnée par Kathryn Hahn. A la fin de la saison 1, l'actrice avait confié vouloir reprendre son rôle dans le Marvel Cinematic Universe (MCU pour les intimes). Et on dirait que son souhait va être exaucé !

Un spin-off de WandaVision sur les rails

Selon Variety, Disney+ aurait déjà un nouveau projet Marvel : un spin-off de WandaVision. Cette future série devrait être centrée sur Agatha Harkness mais, mis à part ça, aucun autre détail n'a fuité sur le projet. On sait simplement que Jac Schaeffer, le scénariste de WandaVision, devrait être de retour au scénario et à la production. Une info qui, pour le moment, n'a pas été confirmée par la plateforme ni par les stars liées au projet. Mais puisqu'une saison 2 de la série avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany ne devrait pas voir le jour, ce projet n'a rien d'étonnant.