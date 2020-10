Moon Knight : une nouvelle série Marvel sur Disney+ avec un acteur de Star Wars ?

Vous trouvez que le catalogue de Disney+ manque de contenus inédits ? Pas d'inquiétude, la plateforme s'en occupe. En plus de nombreuses séries Star Wars actuellement en préparation, ce sont également des projets liés au MCU qui se retrouvent en développement. Et parmi eux, c'est Moon Knight qui pourrait bientôt débarquer.

Un nouveau héros sur Disney+ ?

De quoi s'agirait-il ? D'une nouvelle série super-héroïque. De quoi parlerait-elle ? Comme son titre l'indique, cette fiction suivrait les aventures de Moon Knight, un héros encore inédit au sein du Marvel Cinematic Universe mais bien connu des fans de comics, qui n'est autre qu'un personnage riche, ultra fort en art-martiaux, qui possède des qualités athlétiques et de déduction hors-normes et déteste l'injustice. En bref, une version non assumée de Batman mais par Marvel. Bon, on exagère un petit peu, à l'inverse de Bruce Wayne, Marc Spector - l'alter-ego du héros, bénéficie de super-pouvoirs grâce à Khonshu, le dieu Egyptien de la Lune, qui lui a sauvé la vie.

Un acteur de Star Wars au casting ?

Jusqu'à présent, on ne savait pas si ce projet - annoncé en août 2019 par Disney+, allait réellement voir le jour, mais Deadline assure aujourd'hui qu'il avancerait enfin dans la bonne direction. Tandis que Jeremy Slater - l'homme derrière l'adaptation en série de Umbrella Academy (Netflix), serait chargé de développer cette fiction et d'en gérer l'écriture, c'est l'acteur Oscar Isaac qui serait de son côté privilégié par la plateforme pour incarner ce super-héros.

Attention, les deux parties n'en serait qu'à l'étape des négociations et rien n'est encore officiel. On l'a récemment appris avec le démenti de Tatiana Maslany concernant l'annonce de son casting pour la série She-Hulk, les rumeurs sont toujours à prendre avec des pincettes. Néanmoins, une telle collaboration ne serait pas très surprenante. Après tout, l'acteur connait bien la maison Disney puisqu'il a fait le bonheur des fans de Star Wars lors de la troisième trilogie à travers son rôle de Poe Dameron.