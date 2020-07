Star Wars : une série centrée sur Lando Calrissian avec Donald Glover pour Disney+ ?

Consciente de l'amour du public pour l'univers Star Wars - en témoigne notamment le succès de la série The Mandalorian, Disney+ semble prêt à capitaliser un maximum sur cette saga afin d'attirer toujours plus d'abonnés. On le sait, en plus d'une saison 2 attendue cet automne pour la fiction portée par Baby Yoda, la plateforme prépare déjà deux autres séries centrées sur Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor. C'est tout ? Pas du tout.

Lando Calrissian de retour dans une série ?

D'après les informations de Noah Outlaw, révélées dans le podcast Kessel Run Transmissions, Disney+ serait également intéressé par le retour de Donald Glover en tant que jeune Lando Calrissian, rôle qu'il tenait déjà dans le film Solo : A Star Wars Story en 2018. Selon ses sources, "Disney tenterait fortement de travailler avec lui" et lui aurait notamment promis une somme d'argent monstrueuse afin de le convaincre. Malheureusement, si "Donald semble prêt" pour un telle opportunité, rien ne dit que cette collaboration se concrétisera réellement, la faute à son emploi du temps, "Mais il est très occupé avec ses autres trucs [la série Atlanta dont les saisons 3 et 4 doivent être tournées] et sa vie de Childish Gambino [son nom de scène dans le monde du rap]". Bref, même s'il n'y jamais de fumée sans feu, il ne s'agit pour l'instant que d'une simple rumeur à prendre avec énormément de pincettes.

Par ailleurs, les animateurs du podcast l'ont également précisé, s'ils sont incapables d'affirmer quoi que ce soit aujourd'hui, c'est parce que Disney n'aurait pas encore pris de décision finale concernant un tel projet. En effet, là où certaines sources laisseraient entendre que Billy Dee Williams - l'interprète original de Lando, pourrait également apparaître afin de raconter les aventures de ses jeunes années, d'autres évoquent finalement un simple caméo de Donald Glover dans l'une des fictions de la plateforme ou encore la création d'une série qui prendrait des allures de suite directe au film Solo. A suivre donc.