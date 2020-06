The Mandalorian saison 2 : le créateur écoute les critiques des fans pour améliorer la série

Les critiques entendues par le créateur

Vous avez aimé la saison 1 de The Mandalorian mais vous lui avez tout de même trouvé quelques défauts ? Bonne nouvelle, Jon Favreau assure vous avoir entendu. Tandis que de nombreuses personnes ont pu critiquer un rythme assez inégal ou une histoire particulièrement plate, le papa de la série de Disney+ a promis qu'il passait son temps à prendre note des retours des fans.

"Quand vous rendez quelque chose de disponible au monde entier, il y a forcément des échos qui vous reviennent. Et vous devez les écouter" a-t-il ainsi expliquer au Hollywood Reporter. Selon lui, il est important pour un créateur de ne pas s'enfermer dans sa bulle, "Ça ne fonctionne pas que dans un sens, mais dans les deux sens. Vous devez ressentir l'énergie du public."

"On adore faire Star Wars pour les autres"

Puis, Jon Favreau l'a rappelé, "Le fait est que, même si on adore tous travailler sur Star Wars, on adore encore plus faire Star Wars pour les autres." Aussi, il lui parait inconcevable aujourd'hui de ne pas prêter attention au retour des spectateurs. Les écouter serait au contraire la certitude d'aller dans le bon sens avec sa création, "Quand vous venez du monde de la comédie - je faisais de l'impro à Chicago à l'époque, vous devez sentir l'ambiance, comprendre ce qui se passe. Vous devez être en communauté avec le public. Vous devez en faire partie."

Des propos rassurants pour la suite de la série ? Oui... et non. Alors que la saison 2 de The Mandalorian est attendue en novembre prochain sur la plateforme, il faut savoir que son tournage a pris fin AVANT la mise en ligne de la saison 1. Autrement dit, tous les retours faits sur les premiers épisodes ne seront pas pris en compte avant la saison 3. Hum.