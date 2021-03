WandaVision saison 1 : 5 questions qu'on se pose après le final (et leurs réponses)

4. Pourquoi Doctor Strange n'est-il pas venu dans la série ?

Les fans de la série s'attendaient à un gros cameo pour le final après celui de Evan Peters dans le rôle de Pietro. Mais au final, on n'a pas vu Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) dans la série. Cela aurait été possible puisqu'on sait déjà que l'histoire de Wanda va continuer dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais pourquoi ce cameo n'a-t-il pas vu le jour ? "Il y a eu beaucoup de conversations. Nous avons eu des conversations avec l'équipe de Doctor Strange 2 et c'est finalement comme ça que ça s'est terminé" a confié Jac Schaeffer, showrunner, à TVLine. De son côté, Benedict Cumberbatch a confié qu'il aurait aimé participé à la série mais que ça ne s'est simplement pas fait pour une question d'emploi du temps. "Je n'étais pas dans WandaVision, j'ai été très occupé" a-t-il expliqué à la chaîne Youtube Jack's Takes.