WandaVision : une saison 2 possible ? La créatrice répond

Une saison 2 pour WandaVision ?

La saison 1 de WandaVision s'est terminée en beauté avec un épisode 9 fort et 2 scènes post-générique assez intrigantes, laissant penser que la série a en réalité quelques liens avec les films Marvel déjà sortis et ceux à venir. La grande question maintenant est : en saura-t-on plus à ce sujet dans la saison 2 de WandaVision ? Pour le moment, Disney+ n'a annoncé aucune suite, mais la créatrice a donné quelques infos en interview en interview avec le New York Times.

Jac Schaeffer a complètement laissé la porte ouverte à de nouveaux épisodes sur Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) : "C'est une chose dont je ne peux pas parler. Je vais juste redire ce que Kevin Feige (le boss de Marvel, ndlr) a déjà dit : nous avons pour but de faire une série complète et satisfaisante, mais avec le MCU, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer." Eh oui, WandaVision a toujours été pensé comme une mini-série, mais au vu de l'engouement des abonnés de Disney+, une suite semble possible !

"Ce qui est cool avec le MCU, c'est..."

Dans son interview, Jac Schaeffer fait référence aux propos de Kevin Feige à la presse américaine : "Je suis chez Marvel depuis trop longtemps pour oser dire 'non' ou 'oui' de façon définitive à quelque chose et notamment concernant la possibilité d'une autre saison de WandaVision. Ce qui est cool avec le MCU, c'est la possibilité de tous ces crossovers entre les séries et les films. Parfois, une série va avoir une saison 2." Elizabeth Olsen et Paul Bettany ont des chances de reprendre du service !