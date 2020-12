Marvel : pourquoi Robert Downey Jr ne reprendra pas son rôle d'Iron Man dans les séries de Disney+ ?

Il y a quelques jours, Disney a révélé tous ses futurs projets à venir au sein du MCU. Ainsi, le studio a donné quelques indications sur ses nouveaux films (infos casting pour Captain Marvel 2 ou Ant-Man 3, promesse de ne pas recaster le rôle de T'Challa dans Black Panther 2), mais il a surtout annoncé les productions et sorties de nombreuses séries à destination de la plateforme Disney+ portées par plusieurs de ses personnages emblématiques comme Loki, Wanda & Vision, Hulk ou encore Hawkeye et même Le Faucon et le Soldat de l'hiver.

Un retour d'Iron Man inutile

Un casting impressionnant pour des projets qui se révèlent déjà très intrigants, auquel ne viendra malheureusement pas s'ajouter Robert Downey Jr. En effet, malgré le tournage annoncé d'une série centrée sur Ironheart - une jeune héroïne qui, dans les comics, est une protégée de Tony Stark, le comédien a rappelé son intention de ne plus vouloir être affilié au MCU aujourd'hui.

"Jouer Tony/Iron Man a été difficile et je m'y suis plongé profondément" a-t-il confié au Hindustan Times, avant d'ajouter plus loin, "J'ai eu le droit à une aventure incroyable de 10 ans qui a été très satisfaisante créativement parlant". Aussi, même si un projet tel que Ironheart aurait été l'occasion idéale de mettre en scène une jolie transition à l'écran à travers des flashbacks afin de permettre aux fans de faire le deuil de la mort de Tony Stark, Robert Downey Jr ressent le besoin de profiter de sa retraite de super-héros et estime qu'il n'y a en réalité plus rien à raconter, "J'ai fait tout ce que je pouvais faire avec ce personnage. (...) Toutes les choses prennent fin. Je suis chanceux et éternellement reconnaissant d'avoir pu en arriver là."

Une déclaration qui entérine dans le même temps l'espoir de le voir intégrer le casting de Spider-Man 3, le nouvel épisode des aventures de Tom Holland qui verra un milliard de personnages Marvel faire un petit caméo à ses côtés.