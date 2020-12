Daredevil : Charlie Cox devrait reprendre son rôle au cinéma dans le film Spider-Man 3

Les pétitions des fans de Daredevil pour faire revenir la série de Netflix, annulée en 2018, ont-elles fonctionné ? Ce n'est pas impossible. D'après le site Murphy's Multiverse, Charlie Cox devrait bientôt retrouver son rôle et le costume du super-héros. Le twist ? Ce n'est pas dans une nouvelle saison que l'on pourrait le retrouver, mais... au cinéma.

Peter Parker face à Matt Murdock ?

Et pour cause, comme le teasaient déjà certaines rumeurs, Charlie Cox devrait prochainement intégrer le casting du film Spider-Man 3, le troisième épisode de la saga de Tom Holland. Une surprise ? Pas tant que ça. On a pu le découvrir dans l'univers de Daredevil sur Netflix, les créateurs ont souvent fait comprendre que le MCU était canon à leur histoire. De plus, Daredevil et Spidey - qui vivent tous les deux à New York, possèdent déjà un véritable lien dans le monde des comics.

Enfin, la participation de Daredevil à ce film ferait sens pour une raison bien précise selon Murphy's Multiverse : Matt Murdock devrait devenir l'avocat de Peter Parker qui, rappelons-le, était accusé de meurtre à la fin de son précédent film solo.

Charlie Cox est prêt

Alors attention, à l'heure actuelle rien n'est encore confirmé et on ne sait pas si Charlie Cox jouerait à la fois Matt Murdock ET Daredevil. Néanmoins, on a deux raisons d'y croire. La première, on sait déjà que ce nouveau film fera apparaître de nombreux super-héros et super-vilains issus du MCU ou des sagas passées portée par Tobey Maguire et Andrew Garfield. On ne sera donc plus à un caméo près.

La deuxième, le comédien a toujours ouvert la porte à une telle éventualité. Interrogé sur une apparition dans ce film en avril dernier, il confessait notamment, "J'adorerais être impliqué dans le film. En tant que fan des films Marvel, j'ai toujours adoré voir les personnages apparaître ici et là. Or, comme nous étions sur Netflix, nous ne pouvions pas le faire pour des raisons légales, je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore l'idée de voir Jessica Jones et Matt débarquer en arrière-plan ou voir Matt donner des conseils juridiques à Peter Parker. Ça serait vraiment, vraiment cool".