Daredevil (Charlie Cox) bientôt intégré aux Avengers ? Un acteur milite pour

Entre les morts de Iron Man et Black Widow, la retraite de Captain America, la nouvelle vie WTF de Thor... c'est une nouvelle ère qui devrait prochainement s'ouvrir au cinéma du côté des Avengers. De quoi permettre à de nouveaux héros de faire leurs apparitions ? C'est en tout cas l'espoir de Vincent D'Onofrio.

Un film Daredevil en préparation ?

Au micro de ComicBook, l'interprète de Kingpin dans la série Daredevil de Netflix a en effet révélé être le premier à militer pour le retour de Charlie Cox sous le costume du héros, "Je crois toujours en lui en tant que Daredevil. Si Marvel fait un film Daredevil ou décide d'intégrer Daredevil dans l'un de ses autres projets ciné, j'espère que ça sera avec Charlie, je crois en lui, j'ai adoré travailler avec ce mec".

Une déclaration qui devrait faire plaisir au principal concerné, d'autant plus que Vincent D'Onofrio ne s'est pas arrêté là. Afin de convaincre Marvel de récupérer ce héros porté par Charlie Cox, l'acteur n'a pas cessé de vanter son ex-collègue, "C'est un acteur parfait. Beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le métier ont forcément du mal à réaliser ce que c'est que d'être sur un plateau avec quelqu'un d'aussi bon, de vraiment bon. C'est une expérience totalement différente".

Charlie Cox est prêt

De quoi convaincre Marvel de lui laisser une chance ? On croise les doigts, surtout que Charlie Cox a déjà ouvert la porte à une telle éventualité. Alors que Peter Parker pourrait avoir besoin d'un avocat dans Spider-Man 3, il s'est récemment porté volontaire pour le soutenir à l'écran, "J'adorerais être impliqué dans le film. En tant que fan des films Marvel, j'ai toujours adoré voir les personnages apparaître ici et là. Or, comme nous étions sur Netflix, nous ne pouvions pas le faire pour des raisons légales, je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore l'idée de voir Jessica Jones et Matt débarquer en arrière-plan ou voir Matt donner des conseils juridiques à Peter Parker. Ça serait vraiment, vraiment cool".

Reste à espérer que Marvel entende leurs messages.