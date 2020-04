Spider-Man 3 : une suite avec le Daredevil de Netflix ? Charlie Cox réagit à la rumeur

Daredevil auprès de Spider-Man ?

C'est la folle rumeur du moment, Tom Holland pourrait recevoir l'aide de Daredevil durant sa troisième aventure solo au cinéma. Après tout, on a pu le découvrir dans le film Far From Home sorti en 2019, Peter Parker aura besoin d'un avocat pour sauver son image et prouver son innocence après les accusations de meurtre à son encontre. Malheureusement, si l'homme araignée était réellement amené à rencontrer Matt Murdock, n'espérez pas voir Charlie Cox y reprendre son rôle tenu dans la série de Netflix.

Interrogé par ComicBook sur cette possibilité, le comédien a tristement mis fin à nos espoirs en déclarant, "Je n'avais pas entendu parler de ces rumeurs, mais ça ne sera certainement pas avec ma version de Daredevil". Il l'a précisé, "Je ne suis pas du tout impliqué là-dedans. Donc si c'est vrai, ça ne sera pas avec moi, ça se fera avec un autre acteur".

Charlie Cox est prêt

Une mise au point qui pourrait décevoir de nombreux fans, mais qui ne signifie pas pour autant que le comédien est passé à autre chose. Au contraire, Charlie Cox l'a ensuite déclaré, il est toujours prêt à renfiler le costume : "J'ai passé un moment génial sur la série. Je suis très reconnaissant d'avoir pu jouer ce personnage si longtemps. Et évidemment, j'adorerais pouvoir continuer."

De fait, si les rumeurs autour de Daredevil dans Spider-Man 3 ne semblent pas le concerner pour le moment, l'acteur est prêt à tout pour faire changer d'avis Marvel/Disney : "J'adorerais être impliqué dans le film. En tant que fan des films Marvel, j'ai toujours adoré voir les personnages apparaître ici et là. Or, comme nous étions sur Netflix, nous ne pouvions pas le faire pour des raisons légales, je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore l'idée de voir Jessica Jones et Matt débarquer en arrière-plan ou voir Matt donner des conseils juridiques à Peter Parker. Ça serait vraiment, vraiment cool".

Son message sera-t-il entendu ? On croise les doigts. Après tout, J.K. Simmons a bien réussi à reprendre son rôle de J. Jonah Jameson qu'il tenait dans la toute première trilogie Spider-Man de Sam Raimi.