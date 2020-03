Spider-Man 3 : Daredevil dans le film pour aider Peter Parker ?

Crossover série x cinéma au sein du MCU ?

Il y a quelques jours, Tom Holland - l'interprète de Peter Parker, confiait son excitation au sujet du futur film Spider-Man 3 : "Nous allons commencer à tourner en juillet à Atlanta (USA). Je suis super heureux ! Il y aura une histoire absolument dingue." Et si l'acteur ne pouvait pas en dire plus au sujet de l'intrigue en question, le réalisateur/acteur/geek Kevin Smith semble avoir quelques idées.

Dans son podcast intitulé Fatman Beyond, le papa de Clerks a en effet dévoilé ceci : "J'ai entendu quelque chose qui pourrait être une put*in de bonne nouvelle. Avez-vous entendu que dans le prochain film, Spider-Man aurait besoin d'un avocat ? [Les producteurs] pourrait ramener Charlie Cox en tant que Matt Murdock. ".

Daredevil aux côtés de Spider-Man ?

Oui, vous ne rêvez pas, alors que Netflix a récemment annulé la série Daredevil - alors même que tous les acteurs voulaient la poursuivre, le super-héros pourrait faire son grand retour au cinéma. Une surprise ? Pas tant que ça. Quand on se souvient de la fin du film Far from home - la double identité de Peter Parker était révélée au monde entier et il était accusé du meurtre de Quentin Beck, l'arrivée à ses côtés du meilleur avocat de New York serait à la fois logique et intelligente (ce crossover apporterait un peu de fraîcheur au MCU).

Cependant, avant de vous enflammer sur le sujet, Kevin Smith a tenu à le préciser, cette information n'est pas du tout officielle, ni confirmée par une source interne. Sur Twitter cette fois-ci, le cinéaste a précisé : "Même si j'espère qu'elle est vraie, souvenez-vous que j'ai juste lu cette info sur le net et que je n'ai pas eu de contact interne".

On croise les doigts, ça fait trop longtemps que l'on n'a pas vu Daredevil !