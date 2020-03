Spider-Man 3 : Tom Holland promet un film "totalement dingue"

Face à l'épidémie mondiale du coronavirus, le monde du divertissement est actuellement en berne. Certaines sorties de films au cinéma sont repoussées de plusieurs mois (voire d'un an pour les plus malchanceux) et de nombreux tournages de séries sont arrêtés. Heureusement, Tom Holland vient de nous le rappeler, cela ne doit surtout pas empêcher le monde de continuer à tourner.

Une suite totalement dingue

Ainsi, même s'il est encore trop tôt pour savoir quand l'épidémie sera enfin vaincue, le comédien a déjà la tête tournée vers son prochain projet : Spider-Man 3. Et visiblement, alors que ce film était dans un premier temps menacé suite aux précédentes tensions entre Sony et Marvel, celui-ci devrait finalement être incroyable. A l'occasion d'une interview accordée à Daily Inquirer, l'interprète de Peter Parker a dans un premier temps déclaré, "Nous allons commencer à tourner en juillet à Atlanta (USA)", avant de préciser, "Je suis super heureux !"

Et pour cause, s'il n'a évidemment pas souhaité en dire plus sur l'intrigue à venir, il a néanmoins confirmé que cette nouvelle aventure solo du Avenger nous en mettra plein les yeux, "Il y aura une histoire absolument dingue. (...) Zendaya (MJ) sera définitivement de la partie. Mais concernant la relation entre Peter et MJ, je ne sais pas encore ce qu'il en sera !"

Peter Parker va-t-il affronter un ennemi encore plus redoutable que le Convid-19 ? A suivre.