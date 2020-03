Grey's Anatomy saison 16 : qui est le père du bébé de (SPOILER) ? On a enfin la réponse

Enfin des réponses à nos questions ! Dans l'épisode 16 de la saison 16, Grey's Anatomy, on appris les raisons du départ d'Alex et l'épisode 17, diffusé ce jeudi aux Etats-Unis et dispo en US+24 sur MyTF1VOD, réservait une autre révélation. On a (enfin) appris qui est le père du bébé d'un personnage principal. Attention, spoilers !

Grey's Anatomy saison 16, épisode 17 : Amelia dévoile à Link qu'il est le père de son bébé