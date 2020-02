Grey's Anatomy saison 16 : deux ruptures dans l'épisode 14

Si la saison 15 de Grey's Anatomy était placée sous le signe de l'amour, c'est beaucoup moins le cas de la saison 16 qui débutera sur TF1 le 11 mars prochain et est toujours en cours de diffusion outre-Atlantique. Après les séparations de Jackson (Jesse Williams) et Maggie (Kelly McCreary) et Richard (James Pickens Jr) et Catherine (Debbie Allen), d'autres couples sont en danger. C'est notamment le cas de Andrew et Meredith, Amelia et Link, Levi et Nico ou encore Jo et Alex suite à la "disparition" de ce dernier. Alors quels couples se sont séparés dans le dernier épisode inédit ?

Meredith et Andrew, the end (pour de vrai ?)

On dirait bien que Cupidon n'a pas fait un tour au Grey Sloane Memorial cette année... Dans l'épisode 14 de la saison 16 de Grey's Anatomy, DeLuca (Giacomo Gianniotti) a redoublé d'efforts pour sauver Suzanne (Sarah Rafferty) arrivée dans l'épisode 11. Son attitude a inquiété Meredith (Ellen Pompeo) qui a finalement récupéré sa patiente. Si le duo a réussi à découvrir la maladie de Suzanne et à la sauver, ce cas aura eu raison de leur relation : énervé par l'attitude de Mer, Andrew décidait de rompre avec elle... sous les yeux de Cormac Hayes (Richard Flood). Aïe...

Amelia largue Link

L'autre rupture ne concerne pas Jo et Alex mais Amelia (Caterina Scorsone) et Link (Chris Carmack). Après avoir appris que le bébé qu'attend la neurologue n'est peut-être pas de lui, l'ami de Jo a demandé un test de paternité. Mais la soeur de Derek ne veut pas savoir qui est réellement le père de son enfant et larguait Link, lui expliquant qu'elle voulait élever son bébé avec une personne qui les aime tous les deux, peu importe les circonstances.

Et aussi

Puisqu'il n'y a pas eu que des ruptures, voici ce qu'il faut aussi retenir de cet épisode 14.

Les excuses de Jackson : Maggie a ouvert les yeux de Jackson en lui faisant comprendre qu'il ne savait pas rester seul. Le médecin s'est finalement excusé auprès de son ex de l'avoir laissée seule dans les bois (c'était dans le final de la saison 14) car oui, il y a bien des ours dans la forêt (plusieurs patients de la semaine avaient été attaqués par des ours et non, Archie de Riverdale ne faisait pas partie du lot).

La révélation choc de Nico : Depuis quelques épisodes, Nico (Alex Landi) était plutôt distant avec Schmitt (Jake Borelli). Ce dernier découvrait que son chéri ne voulait pas qu'il rencontre ses parents. Et ce n'est pas un hasard : Nico révélait à Levi qu'il n'a jamais fait son coming-out auprès de sa famille.

Mais que fait Alex ? La semaine dernière, Jo dévoilait qu'Alex ne répondait plus à ses appels et messages. Cette fois, c'est Meredith qui a essayé de le contacter par SMS. Ce dernier semblait commencer à écrire une réponse... avant d'abandonner. Même si la showrunner de Grey's Anatomy a promis des réponses prochainement, ce teasing prolongé commence un peu à nous stresser...